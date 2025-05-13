تشكيل سيراميكا كليوباترا: لاكاي وإسلام عيسى يقودان الهجوم ضد الأهلي

أعلن علي ماهر مدرب سيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الأهلي.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الأهلي في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.

ويقود فخري لاكاي هجوم سيراميكا كليوباترا بجانب محمود عبد الحفيظ "زلاكة" وإسلام عيسى.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد توني - محمد رضا "بوبو".

خط الهجوم: إسلام عيسى - فخري لاكاي محمود عبد الحفيظ "زلاكة".

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد كوكو - حسين السيد - يوسف عفيفي - عمرو قلاوة - محمد رضا - حسين حسني - أيمن موكا - مازن ياسر - مروان عثمان.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة وبفارق 5 نقاط عن البنك الأهلي صاحب المركز الرابع المؤهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية.