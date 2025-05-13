تشكيل الأهلي - أكرم توفيق والعش أساسيان.. واستمرار ثلاثي الهجوم ضد سيراميكا

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 15:58

كتب : FilGoal

طاهر محمد طاهر مع إمام عاشور - الأهلي

أعلن عماد النحاس مدرب الأهلي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد سيراميكا كليوباترا.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا على استاد المقاولون العرب في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ويشهد التشكيل تواجد أكرم توفيق كظهير أيمن، بينما يلعب مصطفى العش كقلب دفاع.

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واستمر خط الهجوم بدون تغييرات بتواجد الثلاثي أشرف بنشرقي ووسام أبو علي وطاهر محمد طاهر.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - مصطفى العش - أحمد نبيل "كوكا".

الوسط: عمرو السولية - إمام عاشور - مروان عطية.

الهجوم: طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي - أشرف بنشرقي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير - خالد عبد الفتاح - أشرف داري - نيتس جراديشار - حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة" - علي معلوم - كريم وليد - أحمد رضا.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 49 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

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