تقرير: نابولي يسعى للتعاقد مع دي بروين

كشف موقع fichajes الإسباني عن نية نابولي في التعاقد مع كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي.

كيفين دي بروين النادي : مانشستر سيتي نابولي

وينتهي تعاقد دي بروني مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي وسيغادر النجم البلجيكي الفريق بشكل رسمي وسيوقع مع أي فريق بشكل مجاني.

وفقا للموقع فإن نابولي يسعى للتعاقد مع نابولي لمواصلة المنافسة محليا وأوروبيا بالموسم المقبل.

ويرغب دي بروين في الاستمرار بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا وهو ما يقرب احتمالية انتقاله لنابولي.

قبل أيام، كشف دي بروين عن عدم حسم مصيره بشأن المشاركة في كأس العالم للأندية رفقة الفريق.

ورد كيفن دي بروين على تساؤل إمكانية مشاركته مع مانشستر سيتي في مونديال الأندية عبر قناة TNT: "لم أتحدث مع النادي بشأن هذا الأمر لذلك في الحقيقة أنا لا أعلم ما هو الموقف من ذلك".

وشدد "إذا كانت هناك رغبة من النادي لمناقشة الأمر يمكننا فعل ذلك، لكنني غير واثق من ذلك".

وارتبط اسم دي بروين بالانتقال إلى الدوري الأمريكي في ظل اهتمام إنتر ميامي وشيكاغو فاير.

قبلها بأيام، ذكرت جريدة ميرور أن دي بروين قد ينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي عقب نهاية عقده مع الفريق السماوي.

وأوضح التقرير أن هناك اهتمام من أندية أمريكية وسعودية بضم النجم البلجيكي الصيف المقبل.

وأضاف التقرير أن ديفيد بيكام مالك إنتر ميامي قد يغري دي بروين بالانضمام للفريق الذي يضم العديد من النجوم على رأسهم ليونيل ميسي.

ولفت التقرير إلى أن الانتقال إلى الدوري الأمريكي هو الوجهة الأكثر ترجيحا لدي بروين وعائلته، فهم ينجذبون إلى فكرة الانتقال والاستقرار في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ولعب دي بروين خلال مسيرته مع أندية جينك البلجيكي وتشيلسي الإنجليزي، وفيردر بريمن وفولفسبورج الألمانيين، قبل أن ينضم إلى مانشستر سيتي.

وتوج البلجيكي مع مانشستر سيتي بـ 6 بطولات للدوري الإنجليزي، وبطولتين بكأس إنجلترا, و5 بطولات لكأس الرابطة، و3 ألقاب للدرع الخبرية.

كما قاد مانشستر سيتي للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.