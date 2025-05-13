تقرير: نابولي يسعى للتعاقد مع دي بروين

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 15:45

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين - مانشستر سيتي

كشف موقع fichajes الإسباني عن نية نابولي في التعاقد مع كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي.

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

نابولي

وينتهي تعاقد دي بروني مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي وسيغادر النجم البلجيكي الفريق بشكل رسمي وسيوقع مع أي فريق بشكل مجاني.

وفقا للموقع فإن نابولي يسعى للتعاقد مع نابولي لمواصلة المنافسة محليا وأوروبيا بالموسم المقبل.

أخبار متعلقة:
إنتر يترقب.. موقف صراع الدوري الإيطالي بعد تعادل نابولي نابولي يتعادل مع جنوى ويشعل صراع اللقب قبل جولتين على النهاية إنتر يواصل الضغط على نابولي ويفوز على تورينو بالبدلاء على خطى نابولي.. إنتر يهزم هيلاس فيرونا بهدف ويبقي صراع الدوري مشتعلا

ويرغب دي بروين في الاستمرار بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا وهو ما يقرب احتمالية انتقاله لنابولي.

قبل أيام، كشف دي بروين عن عدم حسم مصيره بشأن المشاركة في كأس العالم للأندية رفقة الفريق.

ورد كيفن دي بروين على تساؤل إمكانية مشاركته مع مانشستر سيتي في مونديال الأندية عبر قناة TNT: "لم أتحدث مع النادي بشأن هذا الأمر لذلك في الحقيقة أنا لا أعلم ما هو الموقف من ذلك".

وشدد "إذا كانت هناك رغبة من النادي لمناقشة الأمر يمكننا فعل ذلك، لكنني غير واثق من ذلك".

وارتبط اسم دي بروين بالانتقال إلى الدوري الأمريكي في ظل اهتمام إنتر ميامي وشيكاغو فاير.

قبلها بأيام، ذكرت جريدة ميرور أن دي بروين قد ينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي عقب نهاية عقده مع الفريق السماوي.

وأوضح التقرير أن هناك اهتمام من أندية أمريكية وسعودية بضم النجم البلجيكي الصيف المقبل.

وأضاف التقرير أن ديفيد بيكام مالك إنتر ميامي قد يغري دي بروين بالانضمام للفريق الذي يضم العديد من النجوم على رأسهم ليونيل ميسي.

ولفت التقرير إلى أن الانتقال إلى الدوري الأمريكي هو الوجهة الأكثر ترجيحا لدي بروين وعائلته، فهم ينجذبون إلى فكرة الانتقال والاستقرار في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ولعب دي بروين خلال مسيرته مع أندية جينك البلجيكي وتشيلسي الإنجليزي، وفيردر بريمن وفولفسبورج الألمانيين، قبل أن ينضم إلى مانشستر سيتي.

وتوج البلجيكي مع مانشستر سيتي بـ 6 بطولات للدوري الإنجليزي، وبطولتين بكأس إنجلترا, و5 بطولات لكأس الرابطة، و3 ألقاب للدرع الخبرية.

كما قاد مانشستر سيتي للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

كيفن دي بروين نابولي مانشستر سيتي
نرشح لكم
تقرير: تشيلسي يبدأ مفاوضاته مع ميلان لضم لياو تقرير: ديريك كوتيسا يجتاز الفحص الطبي تمهيدا لانضمامه إلى أيك أثينا تقرير: ألونسو يفضل ماك أليستر على زوبيمندي في ريال مدريد آس: بعد أول مباراتين لـ البرازيل.. نجل أنشيلوتي سيتولى تدريب رينجرز انتهت سلسلة اللا هزيمة.. أتالانتا يفوز على روما ويتأهل لدوري أبطال أوروبا موندو ديبورتيفو: فليك باق في برشلونة حتى 2027.. وهذا موعد الإعلان الرسمي تشيزني: برشلونة عرض عليّ البقاء موسمين.. وزوجتي ستحدد مستقبلي عثمان ديمبيلي يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي وسط سيطرة باريسية
أخر الأخبار
تقرير: تشيلسي يبدأ مفاوضاته مع ميلان لضم لياو 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا تحت 20 عاما - منتخب الشباب ينقل معسكره تحضيرا لنصف النهائي أمام المغرب 24 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول - اللجنة الفنية تستقر على استمرار نبيه والكاس.. وبرنامج إعداد قوي لكأسي العالم 37 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول.. اتحاد الكرة يقرر تكوين منتخب جديد لخوض كأس العرب 49 دقيقة | منتخب مصر
تقرير: ديريك كوتيسا يجتاز الفحص الطبي تمهيدا لانضمامه إلى أيك أثينا 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: ألونسو يفضل ماك أليستر على زوبيمندي في ريال مدريد 58 دقيقة | ميركاتو
ثالث أهداف بنشرقي والمساهمة الـ 26 لـ إمام عاشور بهدف أمام سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
11 مليون يورو تفصل النصر عن إقالة بيولي ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (2)-(2) غانا.. إلــــــــــى كأس العالم 2 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 3 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 4 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما