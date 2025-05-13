مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول حقيقة مشاركة فريق سوداني بالدوري المصري

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 14:31

كتب : محمد جمال

شعار اتحاد الكرة

كشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة إمكانية انضمام فريق سوداني للمشاركة في الدوري المصري بالموسم المقبل.

وكانت بعض الأخبار قد أشارت إلى وجود اتفاق بين اتحاد الكرة ونادي المريخ السوداني على مشاركة الأخير بالدوري المصري.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لم يتم مناقشة إمكانية مشاركة فريق سوداني بالدوري المصري في الموسم المقبل".

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ويشارك المريخ والهلال السودانيان بالدوري الموريتاني خلال الموسم الحالي بسبب توقف الدوري السوداني لأسباب أمنية.

وشارك المريخ والهلال في دوري أبطال إفريقيا كممثلان عن السودان.

وأعلن اتحاد الكرة عقد جلسة مع الأندية يوم 20 مايو المقبل لمناقشة شكل الدوري المصري في الموسم الجديد.

ويلعب الدوري المصري بنظام استثنائي خلال الموسم الحالي بسبب التأخر في بدايته.

ومن المنتظر أن يهبط فريقين من الدوري خلال الموسم الحالي مع صعود 3 فرق بشكل طبيعي ليكون الدوري مكون من 19 فريقا خلال الموسم المقبل.

الدوري المصري اتحاد الكرة المريخ السوداني
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