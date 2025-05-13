أنشيلوتي: سبب الرحيل من ريال مدريد؟ لكل شيء نهاية

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 14:20

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن تعاقده مع منتخب البرازيل للعمل معه عقب انتهاء موسم الدوري الإسباني بعد أيام.

وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يوم الاثنين تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي كمدير فني جديد لمنتخب السليساو.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "لماذا أرحل؟ كما هو الحال في كل شيء في الحياة، لكل شيء نهاية. لقد استمتعت بوقتي هنا".

وأضاف المدرب الإيطالي "سيصدر ريال مدريد البيان متى شاء، لا مشكلة".

وتابع "حاليًا، أنا مدرب ريال مدريد. أريد أن أنهي مسيرتي بأفضل طريقة ممكنة، وأريد الاستمتاع بأيامي الأخيرة. أحترم النادي والجماهير واللاعبين".

وأوضح أنشيلوتي "سأكون مدربا للبرازيل ابتداءً من 26 مايو الجاري".

وأكد "سأظل مشجعًا لريال مدريد طوال حياتي. لم أتخيل أبدًا أنني سأبقى مدربًا لست سنوات. عليّ أن أشكر النادي".

وأكمل "بالطبع كنت أرغب في الفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. لكنني ما زلت سعيدًا".

واستمر "تشابي ألونسو يمتلك كل المقومات ليكون مدربًا رائعًا".

وأتم "رودريجو؟ كان يعاني من الحمى ولم يتدرب الأسبوع الماضي، لذا لم يكن لائقًا. اليوم، شعر بعدم الارتياح، وأردنا أن نشاهده. الجميع يحب رودريحو، وخاصةً أنا".

مدرب ريال مدريد وقع على عقود تدريب منتخب البرازيل.

وذلك بعدما اتفق النادي الملكي مع تشابي ألونسو على تدريب الملكي في المواسم الـ3 المقبلة بداية من كأس العالم للأندية، حسب العديد من التقارير.

المدرب الإيطالي سيقود منتخب البرازيل بداية من يوم 26 مايو الجاري.

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وذلك بعد 24 ساعة من مباراته الأخيرة مع ريال مدريد بموسم الدوري الإسباني ضد ريال سوسيداد.

البالغ من العمر 65 عامًا وقع على العقود بعد مفاوضات ودية بقيادة دييجو فرنانديز مبعوث الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وأفاد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان: "سيقود أعظم منتخب وطني في تاريخ كرة القدم الآن أنجح مدرب في العالم كارلو أنشيلوتي، المعروف بإنجازاته التاريخية".

وأضاف البيان "سيقود أنشيلوتي البرازيل حتى نهائيات كأس العالم 2026، وسيقود الفريق بالفعل في مباراتيه المقبلتين ضد الإكوادور وباراجواي الشهر المقبل".

وقال إدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم: "تعيين كارلو أنشيلوتي لقيادة البرازيل هو أكثر من مجرد خطوة استراتيجية. إنه بيان للعالم بأننا عازمون على استعادة صدارة منصات التتويج".

وأتم "أنشيلوتي أعظم مدرب في التاريخ، وهو الآن يقود أعظم منتخب وطني في العالم. معًا، سنكتب فصولًا مجيدة جديدة لكرة القدم البرازيلية".

سيصبح أنشيلوتي أول مدرب أجنبي يقود منتخب البرازيل في مباراة رسيمة منذ 100 عام، فقد أدار المدربين الأجانب 9 مباريات ودية آخرها كان في عام 1965.

أنشيلوتي أصبح رابع مدير فني أجنبي في تاريخ منتخب البرازيل والأول منذ 1965، فقد سبقه كل من، الأوروجوياني رامون بالتيرو 1925 والبرتغالي جوريكا 1944 والأرجنتيني فيليبو نونيز 1965.

الثلاثي مجتعما قاد البرازيل في 7 مباريات فاز في 5 تعادل في 1 وخسر 1.

قبل أيام، كشفت شبكة ذا أثليتك عن اتفاق ريال مدريد وكارلو أنشيلوتي على إنهاء التعاقد عقب مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة.

وانتصر برشلونة على منافسه ريال مدريد 4-3 في الجولة الـ35 من مسابقة الدوري الإسباني، ليقترب من اللقب أكثر.

إذ يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، بفارق 7 نقاط خلف برشلونة المتصدر قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

سيسافر أنشيلوتي إلى البرازيل لقيادة المنتخب أمام الإكوادور وباراجواي في يونيو بتصفيات كأس العالم.

ويلتقي المنتخب البرازيلي أمام الإكوادور يوم 6 يونيو، قبل مواجهة باراجواي يوم 11 من الشهر ذاته.

ويحتل المنتخب البرازيلي المركز الرابع في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم برصيد 21 نقطة.

وحقق أنشيلوتي خلال فترتين مع ريال مدريد 15 بطولة، 3 دوري أبطال أوروبا، و3 كأس العالم للاندية، و3 ألقاب للسوبر الأوروبي، ولقبين للدوري الإسباني، ولقبين لكأس ملك إسبانيا ومثلهما لكأس السوبر الإسباني.

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