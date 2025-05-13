سكاي: بايرن يستهدف ضم ثنائي ليفركوزن

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 13:53

كتب : FilGoal

فيرتز مهاجم ليفركوزن

يسعى بايرن ميونيخ لضم ثنائي باير ليفركوزن فلوريان فيرتز وجوناثان تاه خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا.

سبق وأن أعلن تاه رحيله من ليفركوزن بنهاية عقده نهاية الموسم الجاري، فيما ارتبط اسم فيرتز بالانتقال لأكثر من فريق.

وذكر التقرير أن بايرن يسعى إلى إتمام صفقة انتقال مزدوجة بسرعة قبل كأس العالم للأندية، وكلاهما على وشك الانضمام هذا الصيف.

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في حالة فيرتز، يعتمد الأمر على التوصل إلى اتفاق مع ليفركوزن، إذ ينتهي عقد اللاعب الألماني في عام 2027.

أما بالنسبة لتاه، فينتظر بايرن فقط الموافقة النهائية من اللاعب.

فقد تم الاتفاق على الشروط الشخصية مع تاه التي قد ينتقل إلى برشلونة أيضا.

ويدرك بايرن أن اللاعبين صديقان مقربان، ويرغب في استغلال هذه العلاقة لمصلحته في إتمام الصفقة.

فيما أفادت جريدة كيكر أن جوناثان تاه كان قد توصل إلى اتفاق مع برشلونة، لكن الصفقة فشلت تمامًا الآن، إذ لم يضمن النادي الكتالوني إمكانية تسجيله للموسم المقبل.

وأضاف التقرير أن كل الدلائل تشير الآن إلى أن تاه سينضم إلى بايرن ميونيخ في صفقة انتقال حر.

قبل أسابيع، أكد جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن رحيله عن فريقه بنهاية هذا الموسم.

وينتهي تعاقد جوناثان تاه مع باير ليفركوزن بنهاية الموسم الجاري ويحق للاعب التوقيع لأي نادي.

وقال تاه عبر جريدة كيكر: "في لحظة ما، اتخذت قرارا بعدم تمديد عقدي مع ليفركوزن وعدم البقاء هنا".

وأضاف الدولي الألماني "لا يزال الوضع كذلك حتى الآن".

وتلقى البالغ من العمر 29 عاما عروضا بينها ثنائي الدوري الإنجليزي من ليفربول وتوتنام، حسب العديد من التقارير.

جوناثان تاه فلوريان فيرتز بايرن ميونيخ باير ليفركوزن
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