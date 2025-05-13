أونا سيرو: انتهى موسمه.. رودريجو يغادر مران ريال مدريد مصابا

كشفت إذاعة أوندا سيرو عن إصابة رودريجو لاعب ريال مدريد.

رودريجو سيلفا النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ولم يكمل رودريجو الحصة التدريبية الأخيرة للفريق قبل مواجهة ريال مايوركا وغادر الملعب رفقة أحد الأطباء.

وفقا للإذاعة فإن موسم رودريجو قد انتهى ولن يشارك في المباريات المتبقية بالدوري الإسباني.

وكان رودريجو قد غاب عن المباراتين الأخيرتين لريال مدريد ضد سيلتا فيجو وبرشلونة.

البرازيلي صاحب الـ 24 عاما لعب 50 مباراة منذ بداية الموسم بقميص ريال مدريد وتمكن من تسجيل 13 هدفا وصناعة 10 أهداف.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال مايوركا غدا الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 36 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة والذي يحتاج إلى نقطتين من أجل التتويج بالدوري رسميا.

وسيلعب ريال مدريد في كأس العالم للأندية عقب نهاية الموسم الحالي.