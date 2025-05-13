حسام البدري لـ في الجول: تم إيقاف النشاط الرياضي في ليبيا.. ونحاول العودة إلى مصر

كشف حسام البدري مدرب أهلي طرابلس الليبي عن موقفه بعد الاشتباكات التي حدثت بالعاصمة الليبية مساء أمس الإثنين.

وكانت اشتباكات مسلحة قد حدثت مساء أمس بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقال البدري في تصريحات لـ FilGoal.com: "تم تأجيل النشاط الكروي في ليبيا بسبب الاشتباكات".

وتابع "نحن الآن ممنوعين من مغادرة الفندق ونحاول العودة إلى مصر ولكن بعد إعادة المطار إلى العمل".

ويتولى البدري تدريب أهلي طرابلس حتى نهاية الموسم الجاري.

ويتواجد هادي خشبة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق في نادي أهلي طرابلس في منصب المدير الرياضي.

وأيضا الأنجولي كريستوف مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري السابق.

ويحتل أهلي طرابلس المركز الأول في المجموعة الرابعة للدوري الليبي برصيد 34 نقطة بفارق 4 نقاط عن فريق المدينة صاحب المركز الثاني وذلك قبل جولتين من المرحلة النهائية للدوري.

وتقام المرحلة النهائية للدوري الليبي بتواجد 12 فريق بواقع أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في المجموعات الأربعة للدوري.