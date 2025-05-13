النصر يدرس التخلي عن بروزوفيتش

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 12:38

كتب : FilGoal

كنو - بروزوفيتش - النصر - الهلال

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة النصر تدرس إجراء تغييرات واسعة في صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بينها الاستغناء عن الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وينتهي تعاقد بروزوفيتش مع النصر في صيف 2026.

وأضاف التقرير أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الإدارة للتعاقد مع لاعب وسط جديد يتمتع بقدرات دفاعية وبدنية أقوى، إضافة إلى أن يكون أصغر سنًا، لا سيما أن بروزوفيتش سيكمل عامه الـ33 الموسم المقبل.

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كما تتجه أنظار النصر نحو التعاقد مع ظهير أيسر أجنبي لتدعيم هذا المركز، وعقد الإسباني فيرناندو هييرو المدير الرياضي للنصر اجتماعًا مع عدة وكلاء لاعبين تمهيدًا لبدء التفاوض في الأيام المقبلة.

ومنذ قدومه، شارك بروزوفيتش في 70 مباراة رسمية مع النصر في مختلف البطولات، سجل خلالها 6 أهداف، وقدم 15 تمريرة حاسمة.

وكان بروزوفيتش قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب كرواتيا في أغسطس 2024، بعد خوضه 99 مباراة دولية.

وكان أحد أبرز عناصر الجيل الذهبي الذي بلغ نهائي كأس العالم 2018 والمركز الثالث في نسخة 2022.

يذكر أن النصر تعاقد مع الدولي الكرواتي السابق قادما من إنتر في صيف 2023 لمدة 3 أعوام حتى يونيو 2026.

النصر مارسيلو بروزوفيتش
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