كيكر: ليفربول على وشك التعاقد مع بديل ألكسندر أرنولد

ذكرت جريدة كيكر أن ليفربول أصبح قريبا من ضم جيريمي فريمبونج ظهير باير ليفركوزن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح التقرير أن ليفربول متقدم في المفاوضات بالفعل، وهو قريب من إتمام الصفقة بنجاح.

وأضاف التقرير أنه لم يتبقَّ سوى بعض التفاصيل النهائية قبل إتمام الصفقة مع البالغ من العمر 24 عاما.

وأفادت تقارير أخرى أن الشرط الجزائي في عقد الدولي الهولندي مع ليفركوزن يبلغ 35 مليون يورو وهو ما قد يستغله ليفربول.

ويحتاج ليفربول لتعويض رحيل ترينت ألكسندر أرنولد الذي أعلن رحيله بنهاية عقده هذا الموسم.

وفي حالة انتقال فريمبونج إلى ليفربول قد يتواجد في قائمة الفريق كمواطن بريطاني لأنه قضى 9 سنوات في أكاديمية مانشستر سيتي.

وانتقل فريمبونج إلى ليفركوزن قادما من سيلتك في شتاء 2021 مقابل 11 مليون يورو.

وحصل فريمبونج على بطولة الدوري الألماني وكأس ألمانيا في الموسم الماضي بالإضافة إلى الوصول لنهائي الدوري الأوروبي.