رومانو: فاسكيز يقترب من الرحيل عن ريال مدريد عقب كأس العالم للأندية

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 11:56

كتب : FilGoal

لوكاس فاسكيز - ريال مدريد

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي عن اقتراب لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد من الرحيل عن الفريق.

لوكاس فاسكيز

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وينتهي تعاقد فاسكيز مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

وفقا لرومانو فإن فاسكيز سيشارك في كأس العالم للأندية برفقة ريال مدريد قبل الرحيل بشكل مجاني بشهر يوليو المقبل.

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صاحب الـ 33 عاما يلعب مع الفريق الأول لريال مدريد منذ عام 2015.

فاسكيز كان قد صعد من ناشئين ريال مدريد ولكنه قضى موسم واحد على سبيل الإعارة مع إسبانيول.

وخلال 10 سنوات مع ريال مدريد لعب فاسكيز 398 مباراة وخلالها تمكن من تسجيل 38 هدفا وصنع 73 آخرين.

بداية فاسكيز مع ريال مدريد كانت كجناح أيمن قبل أن يتحول مركزه خلال السنوات الماضية إلى ظهير أيمن.

وتوج الظهير الإسباني مع ريال مدريد بـ 22 لقبا.

فاسكيز فاز بالدوري الإسباني 4 مرات ودوري أبطال أوروبا 5 مرات وكأس السوبر الأوروبي 4 مرات وكأس العالم للأندية 3 مرات وكأس ملك إسبانيا مرة وكأس إنتر كونتينينتال مرة وكأس السوبر الإسباني 4 مرات.

لوكاس فاسكيز ريال مدريد
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