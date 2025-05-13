حرمان ديابي من مباراة حسم الدوري السعودي.. وتغريم مدرب أهلي جدة

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 11:55

كتب : FilGoal

موسى ديابي - اتحاد جدة

أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم الفرنسي موسى ديابي، جناح اتحاد جدة لمباراة إضافية، على خلفية طرده أمام النصر خلال قمة الجولة الـ30 من الدوري السعودي.

وأعلنت اللجنة عبر قرار غير قابل للاستئناف، إيقاف ديابي مباراتين، بما فيهما العقوبة التلقائية، بموجب البطاقة الحمراء التي نالها أمام النصر، حسبما نقلته جريدة الرياضية السعودية.

وعلاوة على ذلك، ألزمت اللجنة ديابي بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

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وتحصّل الفرنسي على البطاقة في نهاية المباراة، التي انتهت بفوز فريقه 3ـ2، بسبب ما صنّفه قرار اللجنة بالسلوك المشين تجاه لاعب الفريق المنافس، وفقًا لما ورد في تقرير الحكم.

وقضى ديابي نصف عقوبته بالغياب عن المباراة الماضية لفريقه أمام الفيحاء.

وسيغيب الجناح عن مباراة الاتحاد مع الرائد، الخميس المقبل، التي سيحسم الفوز بها لقب الدوري لمصلحة النمور.

من جهة ثانية، وقعت الانضباط والأخلاق غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال على الألماني ماتياس يايسله، مدرب أهلي جدة، لغيابه عن المؤتمر الصحفي بعد نهاية مباراة فريقه مع التعاون، لحساب الجولة ذاتها.

وعدّت اللجنة القرار غير قابل أيضًا للاستئناف.

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