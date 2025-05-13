نجم غانا للشباب: بذلنا قصارى جهدنا ضد مصر لكن الحظ لم يحالفنا

يؤمن عبد الحكيم سليمانا نجم منتخب غانا للشباب أن الحظ تخلى عن فريقه في مواجهة مصر بربع نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب.

وفازت مصر على غانا بركلات الترجيح في ربع نهائي أمم إفريقيا للشباب للتأهل إلى نصف النهائي وإلى المونديال في مباراة أقيمت على استاد السويس الجديد.

وقال سليمانا في تصريحات نقلها موقع غانا سوكر نت: "أعتقد أننا بذلنا قصارى جهدنا. دائمًا ما يكون الأمر صعبًا عندما تكون متأخرًا بهدفين ثم تعود في النتيجة".

وأضاف "كان هدفنا هو تحقيق الفوز، لكن للأسف، لم يحالفنا الحظ أمام مصر. بذلنا قصارى جهدنا، وهذا هو المهم".

وأكمل "استهدفنا التأهل لكأس العالم، وبعد التأهل، الفوز باللقب، لكن للأسف لم يحدث ذلك، لقد خرجنا من ربع النهائي. لسنا سعداء على الإطلاق".

وانتهت المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 قبل تفوق مصر بركلات الترجيح.

وتقدم مؤمن شريف لمصر بثنائية قبل أن يرد سليمانا بثنائية.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في البطولة إلى كأس العالم والذي سيقام في تشيلي.

ويلتقي منتخب مصر في نصف النهائي مع المغرب الذي تأهل إلى نصف النهائي على حساب سيراليون.

موعد مباراة مصر والمغرب في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 20 عاما

تقام المباراة يوم الخميس 15 مايو 2025.

وتُلعب على استاد الدفاع الجوي.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة beIN Sports 6.