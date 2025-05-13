تغييرات محتملة في انطلاق الدوري الإسباني الموسم المقبل بسبب كأس العالم للأندية

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 11:27

كتب : FilGoal

كونور جالاجر - أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد

ذكرت جريدة أس أن انطلاق الدوري الإسباني الموسم المقبل قد يشهد بعض التغييرات المحتملة.

وأوضح التقرير أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اتفق مع رابطة الدوري الإسباني على انطلاق موسم 2025-2026 يوم 15 أغسطس المقبل.

وأضاف التقرير أنه قد تتأجل المباراة الأولى لريال مدريد أو أتليتكو مدريد في حال وصول أحدهما أو كلاهما إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

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إذ يحتاج اللاعبون إلى إجازة لا تقل عن 21 يوما بعد انتهاء الموسم.

ويتنافس 32 ناديا على لقب كأس العالم للأندية بمشاركة ريال مدريد وأتليتكو مدريد خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي - بورتو البرتغالي - الأهلي - إنتر ميامي الأمريكي

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي - أتليتكو مدريد الإسباني - بوتافوجو البرازيلي - سياتل ساوندرز الأمريكي

المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ الألماني - أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بوكا جونيورز الأرجنتيني - بنفيكا البرتغالي

المجموعة الرابعة: فلامينجو البرازيلي - الترجي التونسي - تشيلسي الإنجليزي - كلوب ليون المكسيكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني - أوراوا ريدز الياباني - مونتيري المكسيكي - إنتر الإيطالي

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي - بروسيا دورتموند الألماني - أولسان هيونداي الكوري - ماميلودي صنداونز

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي - الوداد المغربي - العين الإماراتي - يوفنتوس الإيطالي

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني - الهلال السعودي - باتشوكا المكسيكي - سالزبورج النمساوي

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