مواعيد مباريات الثلاثاء 13 مايو - بيراميدز ضد الزمالك.. والأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا
الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 10:31
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم مباريات الجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 13 مايو والمباريات الناقلة
الدوري المصري
فاركو × المصري.. 5:00 مساء - أون سبورت 2.
سيراميكا كليوباترا × الأهلي.. 5:00 مساء - أون سبورت 2.
الزمالك × بيراميدز.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.
حرس الحدود × البنك الأهلي.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.
الدوري الإسباني
بلد الوليد × جيرونا.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
ريال سوسيداد × سيلتا فيجو.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
إشبيلية × لاس بالماس.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
نهائي كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد
الأهلي × الترجي.. 10:30 مساء - أون سبورت.
دوري السوبر المصري لكرة السلة
الأهلي × الزمالك.. 9:00 مساء.
الاتحاد السكندري × سبورتنج.. 6:00 مساء.
الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز
سندرلاند × كوفينتري سيتي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
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