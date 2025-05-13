مواعيد مباريات الثلاثاء 13 مايو - بيراميدز ضد الزمالك.. والأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 10:31

كتب : FilGoal

الزمالك × بيراميدز

تنطلق اليوم مباريات الجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 13 مايو والمباريات الناقلة

الدوري المصري

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فاركو × المصري.. 5:00 مساء - أون سبورت 2.

سيراميكا كليوباترا × الأهلي.. 5:00 مساء - أون سبورت 2.

الزمالك × بيراميدز.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.

حرس الحدود × البنك الأهلي.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.

الدوري الإسباني

بلد الوليد × جيرونا.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

ريال سوسيداد × سيلتا فيجو.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

إشبيلية × لاس بالماس.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

نهائي كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد

الأهلي × الترجي.. 10:30 مساء - أون سبورت.

دوري السوبر المصري لكرة السلة

الأهلي × الزمالك.. 9:00 مساء.

الاتحاد السكندري × سبورتنج.. 6:00 مساء.

الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز

سندرلاند × كوفينتري سيتي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الدوري المصري الدوري الإسباني كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد الأهلي الزمالك بيراميدز مواعيد مباريات الثلاثاء
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