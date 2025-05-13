يد - تحاملت عليها 20 دقيقة.. إصابة فرح الشاذلي حارسة الأهلي في الرباط الصليبي

تعرضت فرح الشاذلي حارسة مرمى فريق سيدات الأهلي لكرة اليد لإصابة قوية في مباراة الساحل التونسي في نصف نهائي بطولة السوبر الإفريقي.

وعلم FilGoal.com أن الأشعة أثبتت إصابة الشاذلي بقطع في الرباط الصليبي.

وانتصر فريق سيدات الأهلي على نظيره التونسي بنتيجة 26-24 في المباراة التي أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل في مقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وشهدت المباراة إصابة حارسة مرمى الأهلي فرح الشاذلي التي خرجت ثم أكملت اللقاء لاحقا وهي مصابة.

وشاركت منة السيد بدلا منها، ولكنها تعرضت للطرد بسبب الاصطدام بلاعبة الخصم خارج المنطقة في هجمة مرتدة.

ولعبت نصرة عيد في حراسة المرمى مؤقتا وهي ليست حارسة في الأساس.

كان ذلك قبل أن تعود فرح الشاذلي وتتحامل على إصابتها لمدة 20 دقيقة، وتقود الأهلي لنهائي السوبر الإفريقي وتحصد جائزة أفضل لاعبة في المباراة.

وتأهل فريق الأهلي إلى النهائي لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي.

وكان بترو أتلتيكو الأنجولي تأهل لنهائي السوبر الإفريقي لكرة اليد للسيدات بعد الفوز على أوتوهو الكونغولي.