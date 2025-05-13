الدوري السعودي يقترب.. موعد تتويج الاتحاد المحتمل وأمل الهلال الوحيد

يواصل الهلال تشبثه بالأمل الأخير في المنافسة على الدوري السعودي، وذلك بفوز الكبير على العروبة 4-0 في الجولة الـ 31.

وكان الاتحاد قد فاز على الفيحاء 3-0، ليعزز صدارته ويجعل مصير حسم اللقب بيديه.

الاتحاد في المركز الأول برصيد 74 نقطة، يليه الهلال برصيد 68 نقطة قبل 3 جولات من النهاية.

وخرج النصر رسميا من المعادلة رغم الفوز الكبير الذي حققه على الأخدود بنتيجة 9-0، حيث حافظ الاتحاد على فارق 11 نقطة بالفعل.

الاتحاد الآن على بعد فوز وحيد من التتويج بالدوري السعودي، بفارق 6 نقاط حتى الآن عن الهلال.

إذا تساوى فريقان في عدد النقاط، يتم النظر إلى نتائج المواجهات المباشرة، فإن كانت متساوية أيضا من حيث الفوز والخسارة، يتم النظر لفارق الأهداف في هذه المواجهات.

وفاز الهلال على الاتحاد في الدور الأول 3-1، بينما فاز الاتحاد في الدور الثاني 4-1 لينتزع أفضلية المواجهات المباشرة بفارق هذا الهدف الرابع.

وبذلك يحتاج الاتحاد إلى 3 نقاط فقط بدون النظر لنتائج الهلال، ليصل إلى النقطة 77، وهي الحد الأقصى لرصيد الهلال الثاني برصيد 68 نقطة قبل نهاية الموسم بـ 3 جولات.

وبذلك يمكن للاتحاد أن يتوج رسميا باللقب يوم الخميس 15 مايو إن فاز على الرائد.

أما الهلال فلا يملك بديلا عن الفوز بمبارياته الـ 3 المتبقية، مع عدم تحقيق الاتحاد لأي فوز وبشرط خسارة مباراة واحدة على الأقل، حيث يمكن للعميد أن يحسم اللقب بـ 3 تعادلات أيضا.

ويعود التتويج الأخير لاتحاد جدة باللقب إلى موسم 2022-2023.

بينما الهلال هو حامل لقب الموسم الماضي 2023-2024.

مباريات الاتحاد المتبقية

الرائد (خارج) - 15 مايو

الشباب (خارج) - 20 مايو

ضمك (داخل) - 26 مايو

وفي 30 مايو يلعب الاتحاد ضد القادسية في نهائي كأس الملك.

مباريات الهلال المتبقية

الفتح (خارج) - 16 مايو

الوحدة (خارج) - 21 مايو

القادسية (داخل) - 26 مايو