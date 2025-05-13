آس: بعد أول مباراتين لـ البرازيل.. نجل أنشيلوتي سيتولى تدريب رينجرز

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 00:23

كتب : FilGoal

دافيد أنشيلوتي مع كارلو أنشيلوتي

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن اقتراب دافيد أنشيلوتي نجل كارلو أنشيلوتي من تدريب فريق جلاسكو رينجرز الاسكتلندي.

ويعمل دافيد كمدرب مساعد في الجهاز الفني لكارلو أنشيلوتي.

وفقا لآس فإن صاحب الـ 35 عاما سينفصل عن والده ويبدأ في مهمته الأولى كرجل أول مع فريق جلاسكو رينجرز الاسكتلندي بداية من الموسم المقبل.

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وأشارت الصحيفة إلى أن دافيد سيتواجد رفقة والده في معسكر شهر يونيو المقبل كمدرب مساعد للبرازيل قبل الانفصال من أجل تدريب رينجرز.

وبدأ دافيدي العمل رفقة والده في الجهاز الفني منذ فترة عمله مع إيفرتون الإنجليزي وتواجد معه خلال ولايته الثانية مع ريال مدريد.

وكان منتخب البرازيل قد أعلن تعيين كارلو أنشيلوتي كمدرب للفريق بداية من شهر يونيو المقبل وعقب نهاية الدوري الإسباني.

وأشارت التقارير إلى اقتراب تشابي ألونسو من خلافة كارلو أنشيلوتي كمدرب لريال مدريد.

ويرحل أنشيلوتي عن ريال مدريد وهو أكثر المدربين تتويجا بالألقاب في تاريخ النادي.

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