انتهت سلسلة اللا هزيمة.. أتالانتا يفوز على روما ويتأهل لدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء، 13 مايو 2025 - 00:02

كتب : FilGoal

أديمولا لوكمان - أتالانتا ضد روما

حقق أتالانتا الفوز على روما بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة 36 من الدوري الإيطالي.

سجل ثنائية أتالانتا في المباراة كل من أديمولا لوكمان وإبراهيما سليمانا، بينما أحرز بريان كريستانتي هدف روما.

بذلك الفوز ارتفع رصيد أتالانتا للنقطة 71 في المركز الثالث ليضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في تاريخه.

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بينما توقف رصيد روما عند النقطة 63 في المركز الثالث بفارق نقطة عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وأنهى أتالانتا سلسلة لا هزيمة روما والتي استمرت 19 مباراة بالدوري الإيطالي.

تقدم أتالانتا بالهدف الأول عن طريق لوكمان في الدقيقة التاسعة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل روما عن طريق كريستانتي في الدقيقة 32 برأسية مستغلا عرضية من ماتياس سولي.

وسجل سليمانا هدف فوز أتالانتا في الدقيقة 76 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وسيلعب أتالانتا مباراته المقبلة ضد جنوى يوم الأحد 18 مايو، بينما يلتقي روما مع ميلان بنفس اليوم.

روما أتالانتا الدوري الإيطالي
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