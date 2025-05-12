مثل الدور الأول.. محمود بسيوني حكما لمباراة سيراميكا والأهلي

الإثنين، 12 مايو 2025 - 23:49

كتب : FilGoal

محمود بسيوني

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباريات الجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ويدير محمود بسيوني مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي، ويعاونه كل من سمير جمال ومحمد مجدي سليمان، وصبحي العمراوي حكما رابعا.

وكان محمود بسيوني أدار مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدور الأول من الدوري وانتهت بفوز الأحمر 5-2.

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كما أدار للأهلي أيضا مباراة إنبي وانتهت بالتعادل السلبي.

بالإضافة إلى اختياره لتحكيم مباراة الأهلي والزمالك في الدور المرحلة الثانية من الدوري والتي لم تلعب بسبب عدم حضور الأهلي إلى الملعب والتي تشكل أزمة في الكرة المصرية حتى الآن.

بينما أدار لسيراميكا كليوباترا مباراة بتروجت وانتهت بفوز سيراميكا 4-1.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 31 نقطة.

الأهلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري محمود بسيوني
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