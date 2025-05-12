الرابعة للأبيض والأولى للضيوف.. أحمد الغندور حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز

الإثنين، 12 مايو 2025 - 23:46

كتب : FilGoal

لحظة عودة أحمد الغندور لتقنية الفيديو في لقاء المصري ضد الزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين أحمد الغندور حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز بالجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.

ويقود الغندور المباراة ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، بينما يتواجد محمد يوسف كحكم رابع.

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وفي غرفة الفيديو يتواجد هشام القاضي ويعاونه خالد حسين.

وقاد الغندور 3 مباريات للزمالك منذ بداية الموسم الحالي وخلالهم فاز على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف وعلى الاتحاد السكندري بهدفين دون رد.

كما قاد مباراة بكأس مصر ضد سموحة انتهت بفوز الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدفين.

بينما لم يقد الغندور أي مباراة لبيراميدز خلال الموسم الحالي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 47 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب الصدارة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

الزمالك بيراميدز الدوري المصري أحمد الغندور
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