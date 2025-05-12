احتفال جنوني.. النجمة يعود إلى الدوري السعودي لأول مرة منذ 22 عاما

الإثنين، 12 مايو 2025 - 23:46

كتب : FilGoal

النجمة السعودي

تأهل نادي النجمة إلى الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بفوز على أحد 2-0 في الجولة الـ 33 من دوري الدرجة الأولى.

وتقدم سيلا سو للنجمة في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 86 سجل ريان المطيري هدف النجمة الثاني لينهي المباراة ويؤكد الصعود.

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وكان النجمة قد هبط في موسم 2002-2003، ولم يتمكن من العودة حتى صعد أخيرا في ختام الموسم الحالي.

وتتبقى جولة واحدة في المسابقة، حيث حسم نيوم التأهل واللقب برصيد 78 نقطة في المركز الأول.

ورفع النجمة رصيده إلى 62 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الحزم أقرب ملاحقيه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس لمنافسات نهائية لتحديد المتأهل الثالث إلى الدوري.

وضمن الحزم (57 نقطة) مقعده، كذلك ضمنه الجبلين (56 نقطة) بفضل أفضلية المواجهات المباشرة عن الطائي السابع (53 نقطة).

ويتنافس البكيرة الخامس (55 نقطة) والعدالة السادس (55 نقطة) مع الطائي السابع (53 نقطة) لتحديد آخر مقعدين في التصفيات.

النجمة السعودي الدوري السعودي
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