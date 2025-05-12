ماركا: بعد أرنولد.. ألونسو يطلب صفقتين لدفاع ريال مدريد قبل كأس العالم للأندية

الإثنين، 12 مايو 2025 - 23:14

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو - باير ليفركوزن

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن طلبات تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد المنتظر قبل الانضمام للفريق.

وكانت التقارير قد أشارت إلى أن ألونسو سيقود ريال مدريد خلفا لكارلو أنشيلوتي والذي سيتولى تدريب منتخب البرازيل.

وفقا لماركا فإن ألونسو قد طلب التعاقد مع صفقتين إضافيتين في خط الدفاع قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

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وكان ريال مدريد قد حسم الصفقة الأولى وهي ترينت أليكساندر أرنولد ظهير نادي ليفربول.

ويرى ألونسو أن النادي بحاجة إلى صفقتين آخرتين في خط الدفاع.

ووضع ألونسو عدة خيارات لمركز قلب الدفاع مثل ديان هويسين وإبراهيما كوناتيه لاعب ليفربول وهينكابي لاعب باير ليفركوزن.

كما وضع ألونسو ثلاثة خيارات لتدعيم مركز الظهير الأيسر وهم ألفارو كاريراس لاعب بنفيكا وكيركيز لاعب بورنموث وثيو هيرنانديز لاعب ميلان.

ومن المنتظر فتح فترة انتقالات مؤقتة للفرق المشاركة بكأس العالم خلال الفترة ما بين 1 يونيو إلى 10 قبل بداية البطولة.

ويملك ريال مدريد خيار إعادة شراء 3 لاعبين وهم ماريو جيلا مدافع لاتسيو ورافا مارين من نابولي وأليكس خيمينيز الظهير لاعب ميلان والذي سيتطيع اللعب بالطرفين.

ويلعب ريال مدريد في المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية مع الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي وريد بل سالزبورج النمساوي.

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