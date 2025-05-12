الهلال يضرب العروبة برباعية ويبقي آماله للنهاية في الدوري السعودي
الإثنين، 12 مايو 2025 - 23:11
كتب : FilGoal
حقق الهلال فوزا كبيرا على العروبة بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري السعودي.
تقدم ألكساندر ميتروفيتش في الدقيقة 28 بصناعة سالم الدوسري.
وفي الدقيقة 47 ساء وضع العروبة بطرد لاعبه إبراهيم الزبيدي ببطاقة حمراء مباشرة.
وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 65 بعد تمريرة من سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.
فيما سجل كايو سيزار الهدف الثالث في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.
وفي الدقيقة 92 أضاف سيزار الهدف الرابع بعد تمريرة من مالكوم.
بقيادة الشلهوب.. الهلال يستعرض برباعية4️⃣🔵
📺 شاهد أهداف الأزرق ⬇️#دوري_روشن_السعودي#الهلال_العروبة | #SSC pic.twitter.com/98e0P7kJBu— SSC (@ssc_sports) May 12, 2025
ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 68 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الاتحاد المتصدر.
فيما يحتل العروبة المركز السادس عشر المؤدي للهبوط برصيد 30 نقطة، بفارق نقطتين عن الوحدة في آخر مراكز الأمان.