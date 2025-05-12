الهلال يضرب العروبة برباعية ويبقي آماله للنهاية في الدوري السعودي

حقق الهلال فوزا كبيرا على العروبة بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري السعودي.

تقدم ألكساندر ميتروفيتش في الدقيقة 28 بصناعة سالم الدوسري.

وفي الدقيقة 47 ساء وضع العروبة بطرد لاعبه إبراهيم الزبيدي ببطاقة حمراء مباشرة.

وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 65 بعد تمريرة من سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

فيما سجل كايو سيزار الهدف الثالث في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 92 أضاف سيزار الهدف الرابع بعد تمريرة من مالكوم.

ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 68 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

فيما يحتل العروبة المركز السادس عشر المؤدي للهبوط برصيد 30 نقطة، بفارق نقطتين عن الوحدة في آخر مراكز الأمان.