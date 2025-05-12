وكيل أحمد ربيع يكشف حقيقة توقيعه لـ الأهلي

نفى أحمد رأفت وكيل اللاعب أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي توقيع موكله للنادي الأهلي.

وقال رأفت عبر قناة إم بي سي مصر 2: " التوقيع للأهلي؟ أحمد ربيع لاعب محترف وينتمي لنادي محترم ولا يجوز أن يوقع لفريق آخر وهو عقده لا يزال يتبقى فيه موسمين آخرين ولكن بكل تأكيد هو لاعب جيد ويجذب أنظار جميع الفرق الكبرى".

وتابع "أحمد ربيع من أهم 5 لاعبين وسط في مصر والطبيعي أن يكون محط اهتمام أكبر الأندية وستتحدث عنه جميع أندية القمة".

وأَضاف "البنك الاهلي يركز حاليا فقط على دخول المربع الذهبي ولكن أشرف نصار رئيس النادي من أهم رؤساء الأندية ويتعامل بشكل جيد مع اللاعبين".

لاعب الوسط صاحب الـ 24 عاما انضم للبنك الأهلي في منتصف الموسم الماضي قادما من السكة الحديد.

وشارك ربيع منذ بداية الموسم الحالي مع البنك الأهلي في 18 مباراة وصنع هدفا ولم يسجل.