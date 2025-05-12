مدير منتخب الشباب: هذا ما أسعفنا أمام غانا

الإثنين، 12 مايو 2025 - 22:54

كتب : FilGoal

مصر للشباب ضد غانا

أبدى حمادة أنور مدير منتخب مصر للشباب سعادته بالتأهل إلى كأس العالم عقب فوز صعب على غانا بركلات الترجيح في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما.

وقال أنور في تصريحاته لقناة أون سبورت: "كل الفرق تشيد بالبطولة وتنظيمها ونحن سعداء بتحقيق الهدف وتأهلنا إلى كأس العالم".

وأضاف "غانا كان المنتخب الذي تصدر المجموعة الثالثة، ولعبنا 4 مباريات لأن مجموعتنا ضمت 5 فرق تأهل منها 3 فرق بـ 7 نقاط بعد مباريات قوية، بينما لعب منتخب غانا 3 مباريات فقط لأن مجموعته ضمت 4 فرق".

وأكمل "كانت مباراة صعبة وكنا أقرب ولكن الهدف الأول منحهم الأمل ثم ركلة الجزاء التي أتت في نهاية المباراة كادت تضيع التأهل ولكن كانت لدينا الثقة".

وحسم منتخب مصر للشباب تأهله إلى كأس العالم تحت 20 عاما، ولكن تستمر رحلته في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وفازت مصر على غانا بركلات الترجيح في ربع نهائي أمم إفريقيا للشباب للتأهل إلى نصف النهائي وإلى المونديال في مباراة أقيمت على استاد السويس الجديد.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في البطولة إلى كأس العالم والذي سيقام في تشيلي.

ويلتقي منتخب مصر في نصف النهائي مع المغرب الذي تأهل إلى نصف النهائي على حساب سيراليون.

موعد مباراة مصر والمغرب في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 20 عاما

تقام المباراة يوم الخميس 15 مايو 2025.

وتُلعب على استاد الدفاع الجوي.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة beIN Sports 6.

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