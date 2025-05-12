قائمة الأهلي – غياب ربيعة وهاني وعودة داري أمام سيراميكا

الإثنين، 12 مايو 2025 - 22:34

كتب : FilGoal

الأهلي - حرس الحدود - هدف أحمد نبيل كوكا

عاد أشرف داري مدافع الأهلي من جديد لقائمة فريقه في مواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري.

محمد هاني

النادي : الأهلي

الأهلي

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة من المرحلة الثانية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب غدا الثلاثاء.

وتعافى أشرف داري من الإصابة ليعود من جديد لدعم دفاع الأهلي.

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ويغيب محمد هاني للإصابة بعدما اشتكى من آلام عضلية خلال مران الفريق.

كما يغيب رامي ربيعة عن المباراة بعدما تعرض للإصابة في المواجهة السابقة ضد المصري.

وكشفت قناة الأهلي عن قائمة الفريق في مباراة سيراميكا وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – مصطفى مخلوف

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أكرم توفيق – خالد عبد الفتاح – مصطفى العش – أشرف داري – علي معلول

خط الوسط: مروان عطية – كريم وليد – عمرو السولية – إمام عاشور – أحمد رضا – أفشة – أحمد نبيل "كوكا" – حسين الشحات – أشرف بنشرقي – طاهر محمد

الهجوم: وسام أبو علي – نيتس جراديشار

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

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