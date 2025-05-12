قناة الأهلي: محمد هاني يقترب من الغياب أمام سيراميكا.. وعودة أشرف داري

الإثنين، 12 مايو 2025 - 22:18

كتب : FilGoal

الأهلي - صنداونز - محمد هاني

اشتكى محمد هاني لاعب الأهلي من آلام عضلية خلال مران الفريق اليوم الإثنين.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة من المرحلة الثانية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب غدا الثلاثاء.

وكشفت قناة الأهلي أن محمد هاني اشتكى من آلام عضلية في مران الفريق، وبذلك يقترب من الغياب عن مباراة سيراميكا غدا.

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ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لكشف طبي لتحديد موقفه من مباراة سيراميكا، وإن كان الأقرب غيابه عنها.

على جانب آخر تعافى المدافع المغربي أشرف داري من الإصابة وسيتواجد مع الأهلي في قائمة مباراة سيراميكا كليوباترا بشكل طبيعي.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

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