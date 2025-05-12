بألوان "كوفية المقاومة".. بالستينو يعلن قميصه الجديد

أعلن نادي بالستينو التشيلي قميصه الجديد.

ويحمل القميص الجديد ألوان كوفية المقاومة الفلسطينية.

وخلال المقطع الترويجي للإعلان عن القميص كتب النادي خطابا جاء كالتالي:

"الكوفية ليست مجرد وشاح، إنهاء صوت شعب لا يستسلم أبدا، ورمز نضال وكرامة فلسطين واليوم نحملها إلى قلب شغفنا قميص نادي بالستينو الرياضي".

"لأننا حين نرتدي هذه الألوان لا نمثل فريقا فقط بل نمثل القضية لأن كرة القدم أكثر من مجرد لعبة، إنها هوية وتضامن".

"ولأن هذا الشغف ولد في عام 1920، فإن هذا الإصدار الخاص سيضم 1920 قميصا، كل واحد منها مرقم ويحمل الخريطة على الظهر".

"كل قميص سيباع دعما من النادي لمخيم عايدة في بيت لحم بفلسطين".

"نريد لقميص الكوفية أن يتواجد في الملاعب وفي الشارع وكل زاوية يهتف فيها مش لبلاستينو، ولأجل فلسطين، هذه لست مجرد لعبة ولكن هذا التاريخ".

"إنه قميص الكوفية وهو للجميع، نادي بالستينو أكثر من كونه فريق، هو شعب بأكمله".

ولا تعد تلك المرة الأولى التي يدعم فيها لاعبو بالستينو القضية الفلسطينية إذ يمتد الأمر لبداية الألفية.

تعرف على تاريخ بالستينو ومساندته لـ فلسطين من هنــــــــــــــا.

وسبق أن احتفل النادي بيوم الكوفية الفلسطينية العالمي الذي يوافق يوم 16 نوفمبر الماضي وظهر لاعبوه خلال مواجهة نوبيلينسي في الدوري المحلي بالكوفية الفلسطينية.

كما دعا النادي جماهيره وجميع المتعاطفين مع فلسطين لمسيرة من أجل إيصال أصواتهم للعالم، وانضم أكثر من نادٍ آخر لهذه الحملة أبرزهم كولو كولو.