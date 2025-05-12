موعد مباراة مصر والمغرب في نصف نهائي إفريقيا تحت 20 عاما.. والقناة الناقلة

حسم منتخب مصر للشباب تأهله إلى كأس العالم تحت 20 عاما، ولكن تستمر رحلته في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وفازت مصر على غانا بركلات الترجيح في ربع نهائي أمم إفريقيا للشباب للتأهل إلى نصف النهائي وإلى المونديال في مباراة أقيمت على استاد السويس الجديد.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في البطولة إلى كأس العالم والذي سيقام في تشيلي.

ويلتقي منتخب مصر في نصف النهائي مع المغرب الذي تأهل إلى نصف النهائي على حساب سيراليون.

موعد مباراة مصر والمغرب في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 20 عاما

تقام المباراة يوم الخميس 15 مايو 2025.

وتُلعب على استاد الدفاع الجوي.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة beIN Sports 6.