إلى المونديال.. مصر تفوز على غانا بركلات الترجيح وتتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا للشباب

الإثنين، 12 مايو 2025 - 21:14

كتب : FilGoal

مؤمن شريف - مصر للشباب ضد غانا

تأهل منتخب مصر للشباب إلى كأس العالم تحت 20 عاما.

وفازت مصر على غانا بركلات الترجيح في ربع نهائي أمم إفريقيا للشباب للتأهل إلى نصف النهائي وإلى المونديال في مباراة أقيمت على استاد السويس الجديد.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في البطولة إلى كأس العالم والذي سيقام في تشيلي.

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ويلتقي منتخب مصر في نصف النهائي مع المغرب الذي تأهل إلى نصف النهائي على حساب سيراليون.

تقدم منتخب مصر بالهدف الأول في الدقيقة 19 عن طريق مؤمن شريف مستغلا خطأ من دفاع غانا.

وعاد شريف لاستغلال خطأ آخر من دفاعات غانا لينفرد ويضع الكرة في الشباك ويسجل الهدف الثاني لمصر في الدقيقة 27.

وأنقذ سيف الدين سفاجا فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 43 من على خط المرمى.

ونجح عبد العزيز عيسى في تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول مباشرة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لم يتعامل معها عبد المنعم تامر بشكل صحيح.

وفي الشوط الثاني ضغط منتخب غانا لإدراك التعادل وتألق عبد المنعم تامر في التصدي لأكثر من فرصة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لغانا في الدقيقة 97 بعد خطأ على محمد سمير ليتعادل النجوم السمراء عن طريق حكيم سليمان.

وشهدت الدقيقة 107 من الوقت الإضافي طرد آرون إيسيل لاعب غانا بعد عرقلة عمرو خالد بيبو المنفرد بالمرمى.

وسجل محمد سمير هدفا لمصر في الدقيقة 118 ولكنه لم يحتسب لوجود حالة تسلل في بداية الهجمة.

وشهدت الدقيقة 120 تغيير الحارس عبد المنعم تامر ودخول أحمد منشاوي بدلا منه تمهيدا للمشاركة في ركلات الترجيح.

وأهدر عمر فتحي فرصة هدف قاتل لمصر في الدقيقة 123 من أمام المرمى ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة.

وفي ركلات الترجيح تألق جميع لاعبي مصر وتمكنوا من تسجيل ركلاتهم، بينما تصدى أحمد منشاوي لركلة من غانا تأهل على أثرها الفراعنة إلى نصف النهائي والمونديال.

وتقام مباراة نصف النهائي بين مصر والمغرب يوم الخميس المقبل 15 مايو على ملعب الدفاع الجوي.

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