يد – الأهلي يهزم الزمالك ويتأهل لنهائي السوبر الإفريقي

فاز الأهلي على الزمالك في نصف نهائي كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد للرجال، ليتأهل إلى المباراة النهائية.

واستطاع الأهلي التفوق على الزمالك في المباراة التي أقيمت بصالة الأمير عبد الله الفيصل في مقر النادي الأهلي بالجزيرة.

ليتأهل الأهلي إلى نهائي البطولة ويلعب ضد الفائز من الترجي التونسي ومنتدي درب السلطان المغربي.

وبذلك سيلعب الزمالك في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وحصل عبد الرحمن حميد حارس مرمى الأهلي على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وتقام المباراة النهائية يوم الثلاثاء المقبل في صالة الأمير عبد الله الفيصل أيضا.

يأتي ذلك قبل أيام من انطلاق بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد التي تقام يستضيفها الأهلي من يوم 14 مايو وحتى 23 من الشهر ذاته.

ويلعب الأهلي في المجموعة الثانية بجانب كل من الترجي التونسي وريد ستار الإيفواري وفانز الكاميروني وإيتوال الكونغولي والجيش الملكي المغربي.

بينما يلعب الزمالك في المجموعة الأولى بجانب منتدي درب السلطان المغربي ووداد سمارة المغربي وفاب الكاميروني والأهلي الليبي.