دورة الترقي - مسار يقلب الطاولة على أسمنت أسيوط ويقترب من حسم الصعود

تغلب مسار على أسمنت أسيوط بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثامنة للمجموعة الأولى بدورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين.

وتقدم أسمنت أسيوط بهدفي أحمد علي وحمدي موسى.

وبدأ مسار عودته بهدف حسن تريكة، ثم تعادل أحمد الجوهري من ركلة جزاء، ثم سجل ياسين محمد "حمبوزو" هدف الفوز.

الفوز رفع رصيد مسار إلى 22 نقطة في صدارة الترتيب، قبل جولتين من نهاية المنافسات.

بينما تجمد رصيد أسمنت أسيوط عند 19 نقطة في المركز الثاني.

مسار الذي حسم أفضلية المواجهات المباشرة على منافسه، يحتاج للفوز فقط في المباراة المقبلة أمام الأقصر، دون أن يحتاج للجولة الأخيرة أمام المدينة المنورة.

في الجولة ذاتها فاز مصر للمقاصة على النصر للتعدين 2-0، بينما فاز المدينة المنورة على الأقصر 4-1.

ويتأهل متصدر كل مجموعة في دورة الترقي إلى دوري المحترفين.

الترتيب الحالي للمجموعة الأولى:

1- مسار: 22 نقطة

2- أسمنت أسيوط: 19 نقطة

3- مصر للمقاصة: 13 نقطة

4- النصر للتعدين: 7 نقاط

5- المدينة المنورة: 6 نقاط

6- الأقصر: 3 نقاط