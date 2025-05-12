خدمة في الجول - طرح تذاكر مباريات الجولة السابعة من المرحلة الختامية لـ الدوري المصري

الإثنين، 12 مايو 2025 - 19:31

كتب : FilGoal

تذكرتي

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر الجولة السابعة من المرحلة النهائية من الدوري المصري.

وتشهد الجولة عودة جماهير الأهلي للحضور بعد انتهاء العقوبة الموقعة باللعب دون جماهير لمدة مباراتين.

ويغيب الزمالك عن الجولة بسبب عدد الفرق الفردية بمجموعة المنافسة على اللقب.

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وجاءت مواعيد المباريات كالآتي:

الجمعة 15/5

طلائع الجيش × إنبي.. 8:00 مساء.

الإسماعيلي × مودرن سبورت.. 8:00 مساء.

سموحة × الاتحاد السكندري.. 8:00 مساء.

غزل المحلة × الجونة.. 8:00 مساء.

السبت 17/5

الأهلي × البنك الأهلي.. 8:00 مساء.

المصري × سيراميكا كليوباترا.. 8:00 مساء.

لحجز تذاكر المباريات من هنا

لاستلام التذكرة وبطاقة المشجع من هنا

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