خدمة في الجول - طرح تذاكر مباريات الجولة السابعة من المرحلة الختامية لـ الدوري المصري

خدمة في الجول - طرح تذاكر السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك

"راض جدا عن أدائي وخدمة الزمالك هي بوصلتي".. رسالة عبد الواحد السيد بعد رحيله عن النادي