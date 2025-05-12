في الجول يكشف كيف تفكر رابطة الأندية في طلب بيراميدز لتأجيل مباراة سيراميكا

الإثنين، 12 مايو 2025 - 19:15

كتب : محمد جمال

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

تقدم بيراميدز بطلب لرابطة الأندية المحترفة لتأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا بسبب ارتباطه بمواجهة ماميلودي صنداونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا. فكيف تفكر الرابطة في هذا الأمر.

هذا ما يوضحه لكم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن رابطة الأندية ترى أن بيراميدز سيعود من جنوب إفريقيا صباح يوم 25 مايو والمباراة ستقام مساء يوم 28 أي بعد 3 أيام من عودة الفريق وليس بعد 48 ساعة.

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كذلك ترى الرابطة أن مباراة الإياب بين بيراميدز وصنداونز يوم 1 يونيو أي بعد 4 أيام من مواجهة سيراميكا.

ولذلك فلا يوجد ما يستدعي تأجيل المباراة.

وجاء بيان بيراميدز إلى رابطة الأندية كالآتي:

"أرسل نادي بيراميدز خطابا رسميا إلى رابطة الأندية المحترفة، لتأجيل مباراة الفريق المقررة أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من مرحلة حسم لقب الدوري والمحدد لها يوم 28 مايو الجاري على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بسبب ارتباط الفريق بمباراتي الذهاب والإياب في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز الجنوب إفريقي".

"وأكد نادي بيراميدز في خطابه الرسمي أنه يطلب تأجيل المباراة لتقام في موعد لاحق لدعم نادي بيراميدز في مهمته الوطنية التي يمثل فيها كرة القدم المصرية وخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز".

"وكشف النادي في خطابه أن الفريق سيتواجد في بريتوريا لخوض مباراة الإياب من يوم 19 مايو ويعود يوم 25 من نفس الشهر، ومن غير المعقول أن يلعب يوم 28 مايو أي بعد 48 ساعة فقط مباراة فاصلة في الدوري، وقبل 72 ساعة فقط من خوض مباراة الإياب لنهائي دوري الأبطال لحسم اللقب القاري، والمحدد لها يوم 1 يونيو على استاد الدفاع الجوي".

"أوضح النادي أنه على ثقة تامة بأن رابطة الأندية ستشاركه الرأي بضرورة دعم نادي بيراميدز في مهمته الوطنية، بعد الدعم المستمر للأندية المصرية التي رفعت اسم مصر خلال نهائي المواسم السابقة في البطولات القارية، ولذلك فإنهم يرون أن الرابطة لن تتخلى عن مسؤوليتها الوطنية تجاه استمرار دعم ممثل مصر في نهائي البطولة القارية الأعظم".

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 47 نقطة خلف الأهلي المتصدر بـ49 نقطة.

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