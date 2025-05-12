مباشر سوبر إفريقيا لليد – الأهلي (31)-(26) الزمالك.. فوز الأحمر
الإثنين، 12 مايو 2025 - 18:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي سوبر إفريقيا لكرة اليد.
وتقام المباراة في صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الأهلي بالجزيرة.
*************
نهاية المباراة بفوز الأهلي 31-26
ق 25: تقدم الأهلي 28-24
ق 22: تقدم الأهلي 27-21
ق 20: تقدم الأهلي 25-21
ق 18: تقدم الأهلي 23-20
ق 13: تقدم الأهلي 19-18
ق 9: الأبيض يقلص النتيجة والتقدم 18-16 للأحمر
ق 5: تقدم الأهلي 18-14
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 15-12
ق 27: علي زين يسجل والأهلي يتقدم 14-10
ق 24: تقدم الأهلي 11-8
ق 21: تقدم الأهلي 9-7
ق 20: تقدم الأهلي 8-7
ق 19: تعادل الأهلي والزمالك 7-7
ق 11: تقدم الزمالك 6-5
ق 6: تقدم الأهلي 4-3
ق 4: التعادل 2-2
انطلاق المباراة
نرشح لكم
يد - تحاملت عليها 20 دقيقة.. إصابة فرح الشاذلي حارسة الأهلي في الرباط الصليبي يد – الأهلي يهزم الزمالك ويتأهل لنهائي السوبر الإفريقي كرة يد – سيدات الأهلي إلى نهائي السوبر الإفريقي بالفوز على الساحل التونسي كرة يد - قبل قمة السوبر الإفريقي.. النهائي لن يكون مصريا خالصا لأول مرة من 2016 مواعيد مباريات الإثنين 12 مايو 2025.. منتخب الشباب من أجل المونديال وقمة اليد خدمة في الجول - طرح تذاكر السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك كرة يد - قبل مواجهة الأهلي.. الزمالك يتعاقد مع 3 لاعبين كرة يد - الاتحاد يكرم باستور علي هامش مواجهة مصر الودية ضد البرازيل
أخر الأخبار
الخطيب يكرم سامي قمصان 5 ساعة | الدوري المصري