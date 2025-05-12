مباشر سوبر إفريقيا لليد – الأهلي (31)-(26) الزمالك.. فوز الأحمر

يد - تحاملت عليها 20 دقيقة.. إصابة فرح الشاذلي حارسة الأهلي في الرباط الصليبي

كرة يد – سيدات الأهلي إلى نهائي السوبر الإفريقي بالفوز على الساحل التونسي

كرة يد - قبل قمة السوبر الإفريقي.. النهائي لن يكون مصريا خالصا لأول مرة من 2016