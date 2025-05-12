مباشر سوبر إفريقيا لليد – الأهلي (31)-(26) الزمالك.. فوز الأحمر

الإثنين، 12 مايو 2025 - 18:58

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة يد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي سوبر إفريقيا لكرة اليد.

وتقام المباراة في صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الأهلي بالجزيرة.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي 31-26

ق 25: تقدم الأهلي 28-24

ق 22: تقدم الأهلي 27-21

ق 20: تقدم الأهلي 25-21

ق 18: تقدم الأهلي 23-20

ق 13: تقدم الأهلي 19-18

ق 9: الأبيض يقلص النتيجة والتقدم 18-16 للأحمر

ق 5: تقدم الأهلي 18-14

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 15-12

ق 27: علي زين يسجل والأهلي يتقدم 14-10

ق 24: تقدم الأهلي 11-8

ق 21: تقدم الأهلي 9-7

ق 20: تقدم الأهلي 8-7

ق 19: تعادل الأهلي والزمالك 7-7

ق 11: تقدم الزمالك 6-5

ق 6: تقدم الأهلي 4-3

ق 4: التعادل 2-2

انطلاق المباراة

الأهلي الزمالك كرة يد السوبر الإفريقي لكرة اليد
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