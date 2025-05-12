بسبب نهائي إفريقيا.. بيراميدز يطلب تأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا

الإثنين، 12 مايو 2025 - 18:47

كتب : بسام أبو بكر

بيراميدز - بيان رسمي

طلب نادي بيراميدز تأجيل مباراته في الدوري المصري ضد سيراميكا كليوباترا بسبب ارتباطه بخوض مباراة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكشف بيراميدز عن مخاطبة رابطة الأندية بالآتي:

"أرسل نادي بيراميدز خطابا رسميا إلى رابطة الأندية المحترفة، لتأجيل مباراة الفريق المقررة أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من مرحلة حسم لقب الدوري والمحدد لها يوم 28 مايو الجاري على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بسبب ارتباط الفريق بمباراتي الذهاب والإياب في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز الجنوب إفريقي".

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"وأكد نادي بيراميدز في خطابه الرسمي أنه يطلب تأجيل المباراة لتقام في موعد لاحق لدعم نادي بيراميدز في مهمته الوطنية التي يمثل فيها كرة القدم المصرية وخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز".

"وكشف النادي في خطابه أن الفريق سيتواجد في بريتوريا لخوض مباراة الإياب من يوم 19 مايو ويعود يوم 25 من نفس الشهر، ومن غير المعقول أن يلعب يوم 28 مايو أي بعد 48 ساعة فقط مباراة فاصلة في الدوري، وقبل 72 ساعة فقط من خوض مباراة الإياب لنهائي دوري الأبطال لحسم اللقب القاري، والمحدد لها يوم 1 يونيو على استاد الدفاع الجوي".

"أوضح النادي أنه على ثقة تامة بأن رابطة الأندية ستشاركه الرأي بضرورة دعم نادي بيراميدز في مهمته الوطنية، بعد الدعم المستمر للأندية المصرية التي رفعت اسم مصر خلال نهائي المواسم السابقة في البطولات القارية، ولذلك فإنهم يرون أن الرابطة لن تتخلى عن مسؤوليتها الوطنية تجاه استمرار دعم ممثل مصر في نهائي البطولة القارية الأعظم".

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 47 نقطة خلف الأهلي المتصدر بـ49 نقطة.

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