أيمن الرمادي: أرفض التلميح لعدم لعب الزمالك بجدية أمام بيراميدز

شدد أيمن الرمادي، المدير الفني للزمالك على أن فريقه مقبل على مباريات صعبة للغاية في الدوري وكأس مصر خلال الفترة الحالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في الجولة السادسة من المرحلة الثانية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

وقال الرمادي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "كل مباريات الدوري بالنسبة لنا محطات مهمة ومؤثرة في مسيرة الفريق، ولا أريد الحديث عن عامل الزمن والوقت".

وأضاف "لدي ثقة كبيرة في الفريق، وسيكون لدينا تغيير في المفاهيم الفنية، كما أتمنى أن نستطيع جعل الزمالك يظهر بصورته الحقيقية الجيدة، ولا سبيل أمامنا سوى العمل، واستغلال كل دقيقة وكل ثانية لنعبر إلى منطقة جيدة في الأداء".

الرمادي أتبع "أعتقد أن الزمالك مُطالب باكتساب المزيد من الثقة في النفس، لأن الفريق يضم لاعبين كبار، ويلعبون لفريق كبير جداً، وهم يدركون ذلك جيداً، ولا نريد في الزمالك أن يغلبنا الوقت، لأننا في تحدٍ مع الزمن".

وفيما يخص عودة بعض المصابين، قال الرمادي "كل لاعب يعود له قيمته. الأمر يسعدني جدًّا، والوضع الطبيعي أن يكون الفريق مكتملاً، ولكن وجود المصابين خارج الفريق هو الأمر الغريب، لأننا في حاجة لمجهود كل لاعب في الفترة الحالية".

وأضاف المدير الفني "ناصر ماهر يحتاج لبعض الوقت قبل العودة للتدريب، في حين أن محمد صبحي شارك مع الفريق في التدريب، بينما يحتاج أحمد الجفالي لقليل من الوقت".

وواصل الرمادي قائلا "أرفض الأحاديث التي تتردد عن عدم خوض الزمالك للقاء الغد بعدم جدية بعد الابتعاد عن الدوري، فنحن فريق كبير ونخوض كل المباريات من أجل الفوز، والزمالك فريق عريق، ونتطلع لتقديم أداء متميز، ومن يردد هذا الكلام لا يعلم تقاليد الأندية الكبيرة".

وتابع "الزمالك تاريخه كبير وحافل يفتخر به الجميع، وأين أدبيات الرياضة؟ لا أحب تداول هذه الأحاديث، وأي شخص يحترم ناديه لا يقبل أن يكون أداة مساعدة لأي فريق. هدفنا مصلحة الزمالك، ونحن نادٍ قوي جدًّا، لن نلعب بـ300% من أجل مصلحة نادٍ آخر، أو نلعب بنسبة 50% لصالح نادٍ آخر. نحن نادي الزمالك، لدينا أسس راسخة، هل المدير الفني يستطيع أن يطالب اللاعب بالتخاذل في أي مباراة ويفقد احترامهم له؟".

وفيما يخص عودة الجماهير، قال المدير الفني: "سعيد بأن الجماهير، وهي الداعم الأول لفريق كرة القدم، ستتواجد في لقاء الغد، والحقيقة الثابتة الراسخة أن جمهور الزمالك لا يختار التوقيت الذي يساند فيه الفريق، لأنه يقف مع الفريق في كل الأوقات، وأكثر أمر أحزن اللاعبين أنهم في الفترة الأخيرة لا يستطيعون إقناع جمهورهم، وأتمنى أن نقنع الجماهير في الفترة المقبلة".

مدرب الزمالك أتبع "نستطيع التغلب على عامل الزمن ونرضي طموحات الجماهير، فجمهور الزمالك جمهور عظيم، لأنهم من أكثر جماهير العالم المحبة التي لا تختار أوقاتاً لمساندة الفريق، وفي أقصى درجات الانكسار تجد الجماهير الزملكاوية مُساندة، وهذه حقيقة يعلمها الجميع باختلاف ميولهم، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق ونُقدّم الشكل الجمالي للفريق الذي تعوّد عليه الجمهور".

واختتم الرمادي قائلاً "وضعنا برنامجاً خلال فترة التوقف المقبلة عقب لقاء بيراميدز، ولديّ تصور في بعض الأيام بتطبيق نظام اليوم الكامل للاعبين داخل النادي، وندرس آلية عمله، أو البديل بالانتظام في معسكر مغلق قصير لمدة 5 أيام، وهذه فترة ذهبية يجب استغلالها، لأنها متنفس لنا من أجل تطبيق أفكار تساعد الفريق".

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني و8 نقاط عن الأهلي المتصدر.