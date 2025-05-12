ريال مدريد يعلن إصابة فينيسيوس ولوكاس فاسكيز

أعلن ريال مدريد إصابة ثنائي الفريق فينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز.

وتعرض الثنائي للإصابة خلال مواجهة برشلونة الماضية بالدوري الإسباني.

وأصيب فينيسيوس بالتواء في الحاكل، بينما تعرض فاسكيز للإصابة في عضلة الفخذ الأيسر.

وفقا للتقارير الإسبانية فإن الثنائي سيغيب عن المواجهتين المقبلتين لريال مدريد ضد ريال مايوركا وإشبيلية.

ويأمل ريال مدريد في عودة الثنائي للمشاركة ضد ريال سوسيداد قبل نهاية الموسم.

ومن المنتظر أن يلعب الثنائي بشكل طبيعي خلال كأس العالم للأندية بشهر يونيو.

وكان منتخب البرازيل قد أعلن تعيين كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد كمدرب للمنتخب بداية من فترة التوقف الدولي المقبلة.

وسيرحل أنشيلوتي عن ريال مدريد عقب نهاية الدوري في الموسم الحالي ومن المنتظر أن يتولى تشابي ألونسو تدريب الفريق بدلا منه.