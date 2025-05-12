كرة يد – سيدات الأهلي إلى نهائي السوبر الإفريقي بالفوز على الساحل التونسي

فاز فريق كرة اليد للسيدات في الأهلي على جمعية الساحل التونسي في نصف نهائي بطولة السوبر الإفريقي.

وانتصر فريق سيدات الأهلي على نظيره التونسي بنتيجة 26-24 في المباراة التي أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل في مقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وشهدت المباراة إصابة حارسة مرمى الأهلي فرح الشاذلي التي أكملت اللقاء وهي مصابة في القدم.

وتأهل فريق الأهلي إلى النهائي لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي.

وكان بترو أتلتيكو الأنجولي تأهل لنهائي السوبر الإفريقي لكرة اليد للسيدات بعد الفوز على أوتوهو الكونغولي.

وتقام بعد قليل مباراة نصف نهائي الرجال للسوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك.