انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (2)-(2) غانا.. إلــــــــــى كأس العالم

الإثنين، 12 مايو 2025 - 17:52

كتب : FilGoal

مؤمن شريف - مصر للشباب ضد غانا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة منتخب مصر ضد غانا في أمم إفريقيا للشباب.

الفائز من المباراة سيتأهل لنصف نهائي البطولة وإلى كأس العالم للشباب بشكل مباشر.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

أخبار متعلقة:
بمشاركة منتخب مصر.. الكشف عن شعار كأس العالم للناشئين 2025 وموعد القرعة كرة سلة - مصر في المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم للسيدات 3×3 منتخب مصر تحت 16 سنة يسافر إلى بولندا لخوض بطولة الاتحاد الأوروبي مؤتمر أحمد خالد: مباراة غانا حياة أو موت لمنتخب مصر للشباب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فوز منتخب مصر بركلات الترجيح وتتأهل إلى كأس العالم للشباب.

نهاية المباراة بالتعادل والاتجاه لركلات الترجيح.

ق123. هدف قاتل يضيع للفراعنة عن طريق عمر فتحي.

ق120. تغيير حارس منتخب مصر قبل التوجه لركلات الترجيح، دخل أحمد منشاوي بدلا من عبد المنعم تامر.

ق118. هدف غير محتسب لمنتخب مصر عن طريق محمد سمير ولكن كان هناك حالة تسلل في بداية الهجمة.

ق107. بطاقة حمراء لآرون إيسيل مدافع غانا بعد عرقلة عمرو خالد بيبو المنفرد بالمرمى.

نهاية المباراة والاتجاه للشوطين الإضافيين.

ق100. هدف التعادل لغانا من ركلة جزاء عن طريق حكيم سليماني.

ق97. ركلة جزاء لغانا في الوقت القاتل

ق88. ركلة حرة مباشرة لغانا تمر بجوار المرمى.

ق76. عبد المنعم تامر يتصدى لتسديدة من لاعب غانا.

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47. هدف تقليص الفارق لغانا عن طريق عبد العزيز عيسى بتسديدة من خارج منطقة الجزاء أخطأ عبد المنعم تامر في التعامل معها.

ق43. سيف الدين سفاجا ينقذ فرصة الهدف الأول لغانا من على خط المرمى.

ق27. جووووول الثااااني لمصر عن طريق مؤمن شريف مستغلا خطأ جديد من دفاعات غانا.

ق19. جوووووووول أول لمنتخب مصر عن طريق مؤمن شريف مستغلا خطأ من دفاعات غانا.

بداية المباراة

منتخب مصر للشباب
نرشح لكم
مدير منتخب الشباب: هذا ما أسعفنا أمام غانا موعد مباراة مصر والمغرب في نصف نهائي إفريقيا تحت 20 عاما.. والقناة الناقلة إلى المونديال.. مصر تفوز على غانا بركلات الترجيح وتتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا للشباب أمم إفريقيا للشباب – تشكيل مصر.. مؤمن شريف يعوض عمر خضر أمام غانا بمشاركة منتخب مصر.. الكشف عن شعار كأس العالم للناشئين 2025 وموعد القرعة تأكد غياب عمر خضر أمام غانا منتخب مصر تحت 16 سنة يسافر إلى بولندا لخوض بطولة الاتحاد الأوروبي مواعيد مباريات الإثنين 12 مايو 2025.. منتخب الشباب من أجل المونديال وقمة اليد
أخر الأخبار
يد - تحاملت عليها 20 دقيقة.. إصابة فرح الشاذلي حارسة مرمى الأهلي في الرباط الصليبي 18 ثاتيه | كرة يد
الدوري السعودي يقترب.. موعد تتويج الاتحاد المحتمل وأمل الهلال الوحيد 50 دقيقة | سعودي في الجول
آس: بعد أول مباراتين لـ البرازيل.. نجل أنشيلوتي سيتولى تدريب رينجرز 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
انتهت سلسلة اللا هزيمة.. أتالانتا يفوز على روما ويتأهل لدوري أبطال أوروبا ساعة | الكرة الأوروبية
الخطيب يكرم سامي قمصان ساعة | الدوري المصري
مثل الدور الأول.. محمود بسيوني حكما لمباراة سيراميكا والأهلي ساعة | الدوري المصري
الرابعة للأبيض والأولى للضيوف.. أحمد الغندور حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز ساعة | الدوري المصري
احتفال جنوني.. النجمة يعود إلى الدوري السعودي لأول مرة منذ 22 عاما ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لجنة التظلمات تناقش قرارات الرابطة بشأن أزمة القمة.. والقرار الأقرب 2 انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (2)-(2) غانا.. إلــــــــــى كأس العالم 3 منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 4 هدية لـ منتخب مصر.. المغرب تفوز على تونس بثلاثية في أمم إفريقيا تحت 20 عاما