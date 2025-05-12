انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (2)-(2) غانا.. إلــــــــــى كأس العالم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة منتخب مصر ضد غانا في أمم إفريقيا للشباب.

الفائز من المباراة سيتأهل لنصف نهائي البطولة وإلى كأس العالم للشباب بشكل مباشر.

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فوز منتخب مصر بركلات الترجيح وتتأهل إلى كأس العالم للشباب.

نهاية المباراة بالتعادل والاتجاه لركلات الترجيح.

ق123. هدف قاتل يضيع للفراعنة عن طريق عمر فتحي.

ق120. تغيير حارس منتخب مصر قبل التوجه لركلات الترجيح، دخل أحمد منشاوي بدلا من عبد المنعم تامر.

ق118. هدف غير محتسب لمنتخب مصر عن طريق محمد سمير ولكن كان هناك حالة تسلل في بداية الهجمة.

ق107. بطاقة حمراء لآرون إيسيل مدافع غانا بعد عرقلة عمرو خالد بيبو المنفرد بالمرمى.

نهاية المباراة والاتجاه للشوطين الإضافيين.

ق100. هدف التعادل لغانا من ركلة جزاء عن طريق حكيم سليماني.

ق97. ركلة جزاء لغانا في الوقت القاتل

ق88. ركلة حرة مباشرة لغانا تمر بجوار المرمى.

ق76. عبد المنعم تامر يتصدى لتسديدة من لاعب غانا.

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47. هدف تقليص الفارق لغانا عن طريق عبد العزيز عيسى بتسديدة من خارج منطقة الجزاء أخطأ عبد المنعم تامر في التعامل معها.

ق43. سيف الدين سفاجا ينقذ فرصة الهدف الأول لغانا من على خط المرمى.

ق27. جووووول الثااااني لمصر عن طريق مؤمن شريف مستغلا خطأ جديد من دفاعات غانا.

ق19. جوووووووول أول لمنتخب مصر عن طريق مؤمن شريف مستغلا خطأ من دفاعات غانا.

بداية المباراة