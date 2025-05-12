تحقيقا لتكافؤ الفرص.. رابطة الأندية تعلن تعديل مواعيد آخر 3 جولات في الدوري

قررت رابطة الأندية تعديل مواعيد مباريات الجولة السابعة حتى التاسعة من مسابقة الدوري المصري.

وخاطبت الرابطة أندية الدوري الممتاز لإعلامهم بتعديل مواعيد المباريات تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة على البطولة والمراكز المؤهلة للمشاركات الخارجية والأندية المتنافسة على الهبوط.

وكشفت الرابطة عن نص اللائحة على إمكانية إقامة مباريات الجولات الثلاث الأخيرة في يوم واحد وفي نفس التوقيت باستثناء الفرق التي انتهت من مبارياتها في المرحلة النهائية.

وتتنافس فرق الأهلي وبيراميدز والزمالك على المنافسة على لقب الدوري، فيما يلاحقهما البنك الأهلي والمصري من أجل خطف مركز مؤهل لبطولة الكونفدالية.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى دوري أبطال إفريقيا، فيما يتأهل المركزين الثالث والرابع إلى كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاءت تعديلات الرابطة على النحو التالي: