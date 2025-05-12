أمم إفريقيا للشباب – تشكيل مصر.. مؤمن شريف يعوض عمر خضر أمام غانا

أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تشكيل الفراعنة لمواجهة غانا في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويلعب منتخب مصر ضد غانا في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية للشباب المقامة في مصر، وتُلعب المباراة على استاد السويس الجديد.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالآتي:

المرمى: عبد المنعم تامر

الدفاع: محمد سمير – أحمد عابدين – عبد الله بوستنجي – مهاب سامي

الوسط: أحمد خالد "كباكا" – محمد السيد – سيف الدين سفاجا

الهجوم: أحمد شرف - محمد زعلوك – مؤمن شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

أحمد وهب – أحمد منشاوي – محمد جمال – محمد لبيب – محمد عاطف – أحمد وحيد – محمد رأفت – مهند محمد – عمرو خالد بيبو – عمرو فتحي

وكان منتخب مصر تأهل ضمن المنتخبات الأفضل في المركز الثالث في مجموعات البطولة.

ويتأهل الفائز من هذه المباراة إلى كأس العالم للشباب بشكل مباشر وهي البطولة التي تقام في تشيلي شهر أكتوبر المقبل.