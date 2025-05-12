الشمال القطري: فوجئنا بطلبات والد زيزو المبالغ فيها.. وهذا موعد انضمام أكرم توفيق

كشف مشعل العلي رئيس جهاز الكرة بنادي الشمال القطري عن تفاصيل تعاقد الفريق مع أكرم توفيق لاعب وسط الأهلي، وسبب فشل التعاقد مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك.

وأوضح العلي في تصريحات لقنوات الكاس القطرية: "أكرم توفيق سينضم لنا مطلع يوليو المقبل بعقد يمتد لمدة موسمين مع إمكانية إضافة موسم ثالث".

وأثنى رئيس جهاز الكرة بالشمال القطري على لاعب الأهلي "أكرم لاعب مقاتل وسيكون إضافة قوية للشمال ويمكنه الاستمرار معنا لمدة 10 سنوات أخرى".

وعن سبب فشل التعاقد مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، رد "حاولنا التعاقد مع زيزو، ولكن فوجئنا بطلبات والده المبالغ فيها، ولذلك تقرر صرف النظر عن الصفقة."

كما كشف حقيقة تعاقد الأهلي مع الجزائري بغداد بونجاح مهاجم فريق الشمال: "بغداد لن يرحل للمشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية، تم إغلاق هذا الملف نهائيا".

وأتم "بونجاح سيكون ضمن مشروع كبير لنادي الشمال ونجهزه لمنصب المدير الرياضي في المستقبل."

ويستعد النادي الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو القادمين.

ويخوض النادي الأهلي مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي الأمريكي يوم 14 يونيو القادم.

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.