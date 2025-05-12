بمشاركة منتخب مصر.. الكشف عن شعار كأس العالم للناشئين 2025 وموعد القرعة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم الشعار الرسمي لكأس العالم للناشئين 2025.

وتستضيف قطر البطولة في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر 2025، بمشاركة 48 منتخبا.

ويشارك منتخب مصر دون 17 عاما في البطولة لأول مرة منذ 1997.

وأوضح فيفا أن الشعار يُسلط الضوء على المواهب الصاعدة قبيل انطلاق النسخة الموسعة للبطولة.

وحدد فيفا يوم 25 مايو الجاري موعدا لإقامة قرعة البطولة في الدوحة.

وسيكون منتخب مصر حاضرا بين 10 منتخبات إفريقية في كأس العالم تحت 17 عاما في البطولة التي تم زيادة عدد المنتخبات المشاركة بها لـ 48.

وتأهل الفراعنة للمونديال عبر كأس الأمم الإفريقية للناشئين الشهر الماضي.

فقد ظفر المنتخب المصري ثالث المجموعة الثانية ببطاقة التأهل بعد الفوز على منتخب أنجولا صاحب المركز الثالث بالمجموعة الرابعة في الملحق.