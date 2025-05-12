كرة سلة - مصر في المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم للسيدات 3×3

الإثنين، 12 مايو 2025 - 16:42

كتب : هاني العوضي

رنيم الجداوي - كرة سلة 3×3

أقيمت قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة السلة للسيدات 3×3 اليوم الإثنين، بمشاركة 6 منتخبات.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر للسيدات في المجموعة الثانية بالتصفيات إلى جانب أذربيجان ولاتفيا.

وتستضيف أذربيجان التصفيات يومي 24، و25 مايو الجاري.

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كما أسفرت القرعة عن وقوع منتخبات تشيلي وتايبيه والبرازيل في المجموعة الأولى.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى فقط إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة السلة 3×3.

وتقام كأس العالم لكرة السلة للسيدات 3×3 في منغوليا، خلال الفترة من 23 إلى 29 يونيو المقبل.

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