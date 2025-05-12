كرة سلة - مصر في المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم للسيدات 3×3

أقيمت قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة السلة للسيدات 3×3 اليوم الإثنين، بمشاركة 6 منتخبات.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر للسيدات في المجموعة الثانية بالتصفيات إلى جانب أذربيجان ولاتفيا.

وتستضيف أذربيجان التصفيات يومي 24، و25 مايو الجاري.

كما أسفرت القرعة عن وقوع منتخبات تشيلي وتايبيه والبرازيل في المجموعة الأولى.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى فقط إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة السلة 3×3.

وتقام كأس العالم لكرة السلة للسيدات 3×3 في منغوليا، خلال الفترة من 23 إلى 29 يونيو المقبل.