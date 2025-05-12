ميرور: ليفركوزن ينافس 4 أندية إنجليزية على ضم جناح مانشستر سيتي

الإثنين، 12 مايو 2025 - 16:02

كتب : FilGoal

فيل فودين - جيمس ماك أتي - مانشستر سيتي

أوضحت جريدة ميرور أن هناك 4 أندية إنجليزية تتنافس مع باير ليفركوزن على ضم جيمس ماكاتي جناح مانشستر سيتي.

وأفاد التقرير أن ليفركوزن يتنافس مع ليدز يونايتد ونوتنجهام فورست ووست هام يونايتد وكريستال بالاس من أجل الفوز بخدمات اللاعب الشاب.

وأضاف التقرير أن مانشستر سيتي قد يتخلى عن اللاعب مقابل نحو 25 مليون جنيه استرليني.

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قبل أسابيع، ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي باير ليفركوزن يتواصل مع مانشستر سيتي بشكل مباشر من أجل ضم الجناح جيمس ماكاتي.

وأوضح التقرير أن الناديان يدرسان كل الحلول الممكنة لإتمام الصفقة.

وأضاف التقرير أن هناك أندية أخرى من الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي أبدت اهتمامها بضم اللاعب.

لم يتوصل ماكاتي إلى اتفاق شفهي مع أي نادٍ حتى الآن، حسب التقرير.

ولفت التقرير إلى أن بيب جوارديولا مدرب سيتي يرغب في الاحتفاظ بماكاتي، لكن اللاعب يريد الرحيل لرغبته في لعب دقائق أكثر.

الجناح الشاب يشارك في بعض المباريات مع بيب جوارديولا هذا الموسم، فقد لعب 24 مباراة وسجل 7 أهداف.

وحاول ليفركوزن ضم اللاعب في يناير الماضي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، لكن الصفقة لم تتم.

جيمس ماكاتي مانشستر سيتي باير ليفركوزن
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