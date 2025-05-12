اسكواش - الأكثر في التاريخ.. الشوربجي يحطم الرقم القياسي لعدد المباريات

الإثنين، 12 مايو 2025 - 15:48

كتب : FilGoal

محمد الشوربجي

حطم محمد الشوربجي الرقم القياسي لعدد المباريات التي خاضها في البطولات الدولية.

ووصل محمد الشوربجي لمباراته رقم 756 بعد تغلبه على محمد زكريا بطل العالم للناشئين.

ووصل الشوربجي -34 عاما- لثمن نهائي بطولة العالم للاسكواش والمقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

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وتخطى الشوربجي بذلك الفرنسي جريجوري جوتييه ويصبح أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ الاسكواش.

ونجح الشوربجي في تحقيق 51 لقبا خلال مسيرته.

وتستضيف شيكاغو منافسات بطولة العالم لرجال وسيدات الاسكواش للموسم الجاري.

وكان البيروفي دييجو إلياس قد توج بلقب النسخة الأخيرة من بطولة العالم والتي أقيمت في مصر.

وسبق وأن حصد محمد الشوربجي لقب بطولة العالم وكان ذلك في 2017 عندما كان وقتها لاعبا باسم مصر.

ويلعب الشوربجي في الوقت الحالي تحت علم إنجلترا.

أما على مستوى السيدات فحققت نوران جوهر لقب النسخة الأخيرة بينما قبلها حصدت نور الشربيني 5 ألقاب متتالية.

اسكواش محمد الشوربجي
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