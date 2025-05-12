موندو ديبورتيفو: فليك باق في برشلونة حتى 2027.. وهذا موعد الإعلان الرسمي

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسباني عن اتفاق خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، وهانز فليك المدير الفني للفريق، على استمرار المدرب الألماني في قيادة الفريق الكاتالوني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية إلى أن لابورتا وفليك تناولا العشاء سويا عقب الكلاسيكو واتفقا على كافة التفاصيل.

وأشارت إلى أن الإعلان الرسمي سيكون عقب حصول برشلونة على الدوري رسميا.

واقترب برشلونة بشدة من التتويج بلقب الدوري الإسباني بعد فوزه على غريمة ريال مدريد برباعية مقابل ثلاثة أهداف في الكلاسيكو ضمن مباريات الأسبوع الـ35 من الدوري الإسباني.

برشلونة يحتاج إلى الفوز في مباراة واحدة من المباريات الثلاث المتبقية للتتويج رسميا باللقب، وإعلان فوزه بالثلاثية المحلية الدوري والكأس والسوبر الإسباني.

ووفقا للصحيفة الإسبانية فإن عقد فليك يستمر موسمين حتى يونيو 2027.

وكان عقد فليك ينص على استمراره حتى يونيو 2026، قبل أن يتم الاتفاق على تمديد التعاقد حتى يونيو 2027.

وصرح لابورتا عقب تتويج برشلونة بالكأس الإسباني في تصريحات لـ إذاعة Rac1 الكتالونية: "فليك يعلم أننا نرغب في استمرار تلك المرحلة لأطول فترة ممكنة، لأن أسلوبه في فهم النادي وطريقة عمله يتوافقان مع توجهاتنا".

وأكمل "لكن فليك يفضل العقود قصيرة الأجل التي يتم تجديدها سنويا، وبالتالي هانز فليك مستمر لموسم آخر".

ونجح فليك في قيادة برشلونة للفوز 4 مرات على حساب ريال مدريد ذهابا وإيابا في الدوري ونهائي الكأس، والسوبر الإسباني.

وعادل هانز فليك رقم جوسيب جوارديولا الذي فاز في أول 4 مباريات له ضد ريال مدريد في مختلف البطولات كمدرب لبرشلونة.