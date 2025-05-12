ولي العهد السعودي يستقبل فريق أهلي جدة بعد التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة

استقبل محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وفد نادي أهلي جدة بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتوج أهلي جدة بلقب آسيا بعد الفوز على كاواساكي الياباني بهدفين دون مقابل ليحقق اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

واستقبل بن سلمان وفد أهلي جدة رفقة كل من وزير الرياضة ورئيس اتحاد كرة القدم السعودي.

وطالب بن سلمان من لاعبي أهلي جدة بذل المزيد من الجهود لرفع اسم المملكة السعودية في المحافل العالمية.

وهنأ ولي العهد السعودي فريق أهلي جدة باللقب مؤكدا أن ذلك يعكس حجم التطور للقطاع الرياضي في المملكة.

وكان أهلي جدة قد وصل إلى النهائي بعد الفوز على الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتواجد أهلي جدة في النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد الحصول على وصافة نسخة 2012 عند الخسارة أولسان هيونداي الكوري.

وبذلك حسم أهلي جدة تأهله إلى كأس العالم للأندية 2029 في نسختها الثانية بمشاركة 32 فريقا والتي لم يتم تحديد مكان إقامتها حتى الآن.

كما يتواجد أهلي جدة في كأس القارات "إنتركونتيننتال" بديل كأس العالم بنظامها السنوي.